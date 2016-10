Mittelstandsforum Moers präsentiert lokale Unternehmen

Moers. Auch in diesem Jahr ist das Knüpfen von Kontakten und die Präsentation von lokalen Unternehmen mit ca. 30 Ausstellern Kernpunkt des Mittelstandsforums. Jutta Gerwers-Hagedorn, Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Moers (MIT): „Wir haben bereits eine große Resonanz von Schülern und Berufseinsteigern, die unsere mittelständischen Betriebe kennen lernen und sich über Chancen und Perspektiven vor Ort informieren wollen.“



Im Anschluss an die offizielle Eröffnung bietet die MIT interessante Informationen durch Kurzvorträge zu verschiedenen Themen- Z.B.: Stress im Berufsalltag, Internetmarketing, Vollmachten und Verfügungen im Pflegefall, Energieeffizienz und viel es mehr. In diesem separaten Bereich können auch Fragen mit den Referenten geführt werden.



Veranstaltungsort EUROTEC Technologiepark , Eurotec Ring 15, 47445 Moers

Am 30.10.2016 von 11 Uhr bis 17 Uhr

Für das leibliche Wohl steht ein Catering zur Verfügung.

