Es sind noch Plätze frei - Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 11 Jahre:

Menzelen. Der SV Menzelen 1925 e.V. bietet erneut einen Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 11 Jahre an. In diesem Kurs sollen einfache Techniken zur Selbstverteidigung erlernt und geübt werden. Das Selbstbewußtsein soll gestärkt werden. Zuvor erworbene Kenntnisse können vertieft werden. Für Neueinsteiger ist dieser Kurs als Beginn in die Selbstverteidigung gedacht.



Der Kurs wird durch Tanja Utracik, Polizeibeamtin und Schwarzgurtträgerin in mehreren Kampfsportarten, geleitet. Es wird in Sportsachen trainiert. Bitte Hallenschuhe mitbringen. Teilweise werden Übungen barfuß auf einer Matte geübt. Rechtliche Aspekte werden besprochen.

Der Kurs findet am Samstag, den 25.11.2017 von 14-18 Uhr in der Sporthalle des SV Menzelen 1925 e.V., Neue Str. 1, 46519 Alpen statt.



Die Kosten für den Kurs betragen pro Person 20 € und sind bar am Kurstag zu entrichten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich.

Die Anmeldung ist bei Tanja Utracik wie folgt möglich:

Per Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! sowie Per Telefon: 02802 / 700604 und Per Handy (auch What’s App): 0177 / 6908641

