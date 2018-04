Jetzt anmelden zur ENNI-Laufserie

Der Coun tdown läuft: In knapp zwei Wochen fällt der Startschuss für den ENNI-Schlossparklauf und damit für die vierte Auflage der ENNI-Laufserie. Fast 400 Aktive vom ganzen Niederrhein haben sich bereits angemeldet – und täglich werden es mehr. „Das schöne Wetter lockt die Menschen ins Freie. Man sieht, wie die beliebten Laufstrecken nun wieder bevölkert werden“, freut sich Frank Reese, Vorsitzender des MTV Moers, auf das erste Highlight der Serie am Samstag, 28. April.



Klein und Groß, Jung und Alt, Top-Athleten und Freizeitsportler wer-den dann wieder im Laufschritt durch den Moerser Freizeitpark ziehen und für ein großes Spektakel sorgen. Dabei gilt: Eine Anmeldung zum ENNI-Schlossparklauf ist bis kurz vor dem Start vor Ort möglich. „Wer aber bei der ENNI-Laufserie mitma-chen und vier tolle Events erleben möchte, sollte sich sputen. Die Anmeldung für die Serie ist nur online und nur bis zum 24. April unter www.enni-laufserie.de möglich“, ist ENNI-Geschäftsführer Stefan Krämer zuversichtlich, die Zielmarke von 500 bald zu erreichen.



Während sich die Teilnehmerliste also füllt, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf Hochtouren: So packt Kooperationspartner Karsten Kruck vom Laufladen bunert bereits die Starterbeutel, die die ersten 500 Serien-Teilnehmer erhalten. Darin enthalten sind unter anderem das Finisher-Shirt und ein so genannter Schlaufenschal, der keinem Läufer fehlen sollte. „Die Ausgabe der Starterbeutel erfolgt nur bei den ersten bei-den Läufen in Moers und Sonsbeck. Wer hier nicht dabei ist, verpasst die Serienwertung“, erinnert Kruck daran, dass sich jeder Läufer nur einen Aussetzer leisten darf. Der Top-Athlet selbst will natürlich bei allen vier Events an den Start gehen, vier Zielzeiten einfahren und am Ende das schlechteste Ergeb-nis streichen. „Aus meiner Sicht haben alle vier Läufe ihren ei-genen Reiz. Ich will mir keinen entgehen lassen und die Atmo-sphäre genießen.“



Wertung, Preise und Prämien

Wer bei der ENNI-Laufserie dabei sein will, muss sich bis zum 24. April online anmelden. Für 35 Euro Startgeld ist man dann aber bei allen vier 10-Kilometer- oder für 30 Euro bei allen vier 5-Kilometer-Läufen gesetzt und muss sich nicht einzeln für jedes Event anmelden. Eine Nachmeldung beim ENNI-Schlossparklauf ist nicht möglich. Nach vier Läufen werden die drei besten Bruttozeiten addiert. Jeder Teilnehmer hat somit ein Streichergebnis. Die ersten 500 Serien-Anmelder erhalten ein exklusives Laufserien-Shirt. Für die schnellsten Männer und Frauen gibt es attraktive Einkaufsgutscheine für die Bunert-Laufläden in Moers und Kleve. Alle Serien-Läufer kommen mit der Lauf & Spar-Karte zudem in den Genuss von Einkaufsrabatten bei den Bunert-Laufläden. Die Karte erhalten die Serienläufer mit dem Starterbeutel.



Die Termine der ENNI-Laufserie 2018

28. April ENNI-Schlossparklauf in Moers

9. Mai ENNI-Brunnenlauf in Sonsbeck

9. Juni ENNI-Donkenlauf in Neukirchen-Vluyn

7. September ENNI-Citylauf Xanten

