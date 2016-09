Neue Tanzangebote bei der Dommusikschule Xanten

Xanten. Annette Piscantor-Lux von der der Dom-Musikschule startet einen neuen Kurs „Modern Dance für Kinder“, der sich an Fünf- bis Sechsjährige richtet. Die Probestunde hierzu findet am Montag, den 26.9. von 16-17 Uhr in der Tanzwerkstatt, Sonsbecker Straße 42 , statt. Anmeldungen unter 02801-2257. Außerdem ist eine neue Klasse „HipHop für Jugendliche“ geplant. Wer sich dafür interessiert, erhält von Frau Piscantor-Lux weiterführende Informationen: 0163-3737

