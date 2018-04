Ein Tag in Aachen mit dem VdK Xanten

Xanten. Der Sozialverband VdK Ortsverband Xanten bietet allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine weitere Tagesfahrt an. Am 12. Juli geht es mit dem Reisebus in die ehemalige Kaiserstadt Aachen. Dort stehen eine Stadtführung und der Besuch einer Printenbäckerei auf dem Programm. Abfahrt in Xanten ist um 8:00 Uhr, die Rückkehr ist für 19 Uhr geplant.



Der Vorstand des Ortsverbandes Xanten würde sich darüber freuen, Sie auf diese Fahrt mitnehmen zu können, und macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass jede interessierte Person unabhängig von einer Mitgliedschaft im Sozialverband VdK teilnehmen kann.

Anmeldungen ab sofort über Verhuven Touristik, Hr. Horst Scharkowski unter Tel. 02801 - 775882.

