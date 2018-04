Polizei sucht Zeugen

Kleve.In Höhe eines Restaurants an der Hafenstraße kam es am am Samstag, 14. April, um 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Füßgängerin von einem unbekannten Radfahrer angefahren wurde. Die Fußgängerin aus Kleve wollte die Hafenstraße in Richtung Innenstadt überquerten, als sie von dem unbekannten Radfahrer erfasst wurde.



Der Radfahrer fuhr mit seinem rotem Fahrrad die Hafenstraße in Richtung Kreisverkehr Ludwig-Jahn-Straße entlang. Die Kleverin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Radfahrer hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der gestürzten Kleverin. Die sichtlich geschockte Frau gab an unverletzt zu sein und der Radfahrer fuhr in unbekannte Richtung weiter.



Bei dem Radfahrer soll es sich um einen circa 50 Jahre alten Mann mit korpulenter Figur handelt. Zur Unfallzeit trug er eine gelbe Jacke und sei mit einem roten Fahrrad unterwegs gewesen.

Wer hat den Unfall gesehen?

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.

16.04.2018



Quelle: NZ



