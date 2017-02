Regionales

Xanten. Der Karnevalszug der Hagelkreuzschule und des St.Pantaleon Kindergartens in Xanten-Lüttingen findet auch in diesem Jahr statt. Am 28. Februar ziehen ab 10.00 Uhr die großen und kleinen Jecken durch das Dorf.

Folgender Zugweg ist vorgesehen: Pantaleonstraße – Salmstraße - Am Blauen Stein - Schürkamp – Fischerstraße – Pantaleonstraße - Schulhof Wir lassen es uns auch in diesem Jahr wieder gern gefallen während des Zuges von Eltern, Großeltern und Anwohnern mit Süßigkeiten beworfen zu werden.

Auf dem Schulhof können alle Kinder und Erwachsenen dank der Unterstützung durch den Förderverein der Hagelkreuzschule und mit tatkräftiger Hilfe des Kindergartenteams bei flotter Musik mit frischen Brezeln und leckeren Getränken ihr Karnevalstreiben fortsetzen. Ein gemeinsamer karnevalistischer Abschluss mit Lied und Spiel ist in diesem Jahr erstmals der Höhepunkt des Karnevalszuges und lädt alle Jecken zum Mitmachen ein!

