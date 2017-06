Regionales

Zusätzlich zu den bisher bekannt gegebenen Terminen veranstaltet die Sauna Embricana am Freitag, 26. Mai 2017, von 19:00 bis 01:00 Uhr unter dem Motto „ Road Trip“ eine weitere lange Saunanacht. „Wir möchten unseren Saunagästen einfach mehr bieten als den „normalen“ Saunabesuch. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, neben den zu Jahresbeginn bekannt gegebenen Saunanächten, weitere zu veranstalten“, erklärt Embricana-Betriebsleiter Marco Hortz die Idee.

Die Besucherinnen und Besucher der langen Saunanacht am 26. Mai dürfen sich auf vielfältige Zusatzleistungen freuen. Neben der verlängerten Öffnungszeit bis 01:00 Uhr nachts erwartet alle Saunabegeisterte ein ansprechendes Aufgussprogramm. Auf einer Reise quer durch Amerika erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Duft der Westküste ebenso wie die Frische von Miami Beach. Auch Begegnungen mit dem Ghost Rider und Tumbleweeds stehen auf dem Programm.



Zudem werden zur Road Trip-Nacht kostenfreie Dampfbadanwendungen angeboten. Deko-Elemente wie ein Mustang und Harleys sorgen für das passende Flair und im Sauna-Restaurant gibt es zur Veranstaltung eine spezielle Karte mit amerikanischen Köstlichkeiten. Trotz der zahlreichen Zusatzangebote wird zur langen Saunanacht kein Aufpreis erhoben. Saunagäste können die Saunalandschaft an diesem Tag von 10:00 bis 01:00 Uhr zum Preis von 23,50 Euro besuchen.

