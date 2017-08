Regionales

Der Ortsverband Xanten bietet für Donnerstag, den 14. September eine Tagesfahrt ins Sauerland an. Bestandteil der Tour ist auch eine Schifffahrt auf dem Möhnesee.

Zunächst geht es in das Kur- und Erholungshotel des VdK nach Bad Fredeburg im Hochsauerlandkreis. Dieser Ort gehört zur Stadt Schmallenberg, die sich bis in eine Höhe von 831 m in der Nähe des Kahlen Asten erstreckt. Es besteht ausreichend Gelegenheit, das VdK-Hotel einmal näher kennen zu lernen, bevor der Xantener Ortsverband dort zu einem gemeinsamen Mittagessen einlädt. Durch die Hügellandschaft des Sauerlands geht es am Nachmittag weiter zum Möhnesee. Dort steht eine gemeinsame Rundfahrt mit einem der Ausflugsschiffe über die Talsperre auf dem Programm. Die Rückkehr in Xanten ist für etwa 19 Uhr vorgesehen.

Der VdK macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass jede interessierte Person unabhängig von einer Mitgliedschaft im Sozialverband VdK an dieser Fahrt teilnehmen kann.

Am Dienstag, den 26. September 2017 findet im Hotel van Bebber auf der Klever Straße der nächste Informationsnachmittag des Ortsverbandes Xanten statt. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr. Gerne dürfen Partner, Freunde oder Bekannte mitgebracht werden.

An diesem Nachmittag geht es vor allem um sozialpolitische Themen aber auch um die Möglichkeit, persönliche Angelegenheiten, Fragen und Wünsche vorzutragen. Der VdK lädt nicht nur zum Vortrag mit anschließender Möglichkeit zur Diskussion sondern auch zu Kaffee und Kuchen ein. Kostenbeitrag 4 Euro je Teilnehmer.

Es wird um Anmeldung unter Telefon 02801 - 705280 oder per Email unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! gebeten.

