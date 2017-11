Regionales

Menzelen. Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Karnevalsgesellschaft „Hand in Hand“ Menzelen e. V. fand am Freitag, dem 6. Oktober 2017 im Adlersaal statt. Geschäftsführer Hans Reuber resumierte die erfolgreiche Vorstandsarbeit im letzten Jahr und ging intensiv auf die Bedeutung des karnevalistischen Geschehens für die Traditionspflege, familienfreundliche Unterhaltung und Kinder- und Jugendarbeit ein. Er verdeutlichte die sehr strukturierten Arbeitspläne der Vorständler und die enge Zusammenarbeit mit dem Prinzen Lars I.. Besonders hob er die Spendenbereitschaft der Menzelener Bevölkerung während der Haussammlung hervor, ohne die die kar-nevalistischen Aktivitäten des Vereines nicht möglich wären.

Angela Eichhorn und Ulf Heringer wurden als Beisitzer verabschiedet. Ihre Positionen konnten durch die nur wenigen versammelten Mitglieder nicht neu besetzt werden und blieben somit vakant, Annette Karmann wurde als Kassenwartin in ihrem Amt bestätigt.



Aus persönlichen Gründen kündigte Sonja Böhm im Anschluss daran ihre Amtsniederlegung als Präsidentin zum Ende der Session an. Da auch ihre Stellvertreterin Andrea Heringer weder für das Amt der Präsidentin noch als stellvertretende Präsidentin zur Verfügung steht, dem Vorstand aber angehörig bleiben wird, muss sich der Vorstand der KVG für die Session 2018/19 neu aufstellen. Sonja Böhm bedauerte ebenfalls, dass es nicht gelungen sei, der Jahreshauptver-sammlung einen Prinzenanwärter vorzustellen und diesen für 2017/18 als Prinzen küren zu können. Vier Anwärter hätten zu Beginn des Jahres Interesse am Prinzen-amt gezeigt, leider habe sich schlussendlich keiner von ihnen zur Amtsübernahme bereit erklärt.



Aufgrund der Vorstandssituation und des unbesetzten Prinzenamtes verlas Sonja Böhm die Beschlüsse des Vorstandes für die kommende Session: Es wird keine Prinzenproklamation stattfinden. Prinz Lars I. wird stattdessen mit sei-ner Garde am 18.11.2017 in einem kleinen Kreis von Vereinsvertretern, bei deren Sitzungen der Prinz aufgetreten ist, feierlich verabschiedet werden.

Alle anderen traditionellen Veranstaltungen der KVG, wie die Haussammlung, das Möhnetreiben mit anschließendem Ball und der Nelk<ensamstagsumzug, werden wie geplant durch den Vorstand organisiert und durchgeführt werden.



Um die Vorstandslücken spätestens im nächsten Jahr mit neuem Leben füllen zu können, appellierte die Präsidentin anschließend an die Anwesenden, diese Erklärungen im Ort weiterzugeben und dafür zu werben, im Vorstand der KVG mitzuarbeiten, um auch in Zukunft den Fortbestand der KVG und deren Veranstaltungen gewährleisten zu können. Interessierte können sich jederzeit bei den Vorstandsmitgliedern melden und die laufende Session kommissarisch begleiten.

