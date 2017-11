Regionales

Kevelaer. Möchten Sie am Nikolausmorgen jemandem eine Freude bereiten? Dann schicken Sie ihm einen Weckmann! Diese sehr schöne Aktion geben die Messdiender der St. Marien in Kevelaer. Sie verteilen in der Nacht zum 6. Dezember Weckmänner, die einen Gruß auf der angehängten Karte überbringen. Für 2,50 Euro kann an der Pforte des Priesterhauses eine Grußkarte für die Aktion erworben und abgegeben werden .

Mit dieser angebundenen Karte werden die Weckmänner in der Nacht zum 06. Dezember verteilt., Damit auch alles vorbereitet werden kann, soll die Karte bis zum Dienstag, 1. Dezember 2017 gekauft werden. Den Erlös der Aktion erhalten die Messdiener.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus