Regionales

Xanten. Auch in diesem Jahr treffen siich wieder Mitglieder und Freunde des VdK Ortsverband Xanten, um das Jahr gemütlich ausklingen zu lassen. Am Montag, den 27. November 2017 findet im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter, Kurfürstenstraße 3, 46509 Xanten die Jahresabschlussfeier des Ortsverbandes Xanten statt. Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr. Der Ortsverband Xanten lädt alle Mitglieder, deren Partner, Freunde und Bekannte zu dieser Feier mit dem obligatorischen Weckmannessen recht herzlich ein. Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Eine vorherige Anmeldung unter Telefon 02801/705280 oder per Email unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ist erforderlich.

Bild: Rike / pixelio.de

