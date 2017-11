Regionales

Schermbeck. Auch im Herbst 2017 kommt das Spielmobil nach Schermbeck. Es macht wieder auf den Schulhöfen der Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck (Weseler Str. 12) und der Maximilian- Kolbe- Schule (Schienebergstege 24) halt. Die Veranstalter, das Ev. Jugendhaus Schermbeck, genannt YOU und das Jugendamt des Kreises Wesel hoffen nicht nur auf gutes Wetter, sondern auch darauf möglichst viele Kinder zu treffen. Gemeinsam macht es besonders viel Spaß mit Schwungtuchspielen, Pedalos, Stelzen und Kettcars die Nachmittage draußen zu verbringen.



Das Spielmobil kommt am 06. Dezember auf den Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule und am 13. Dezember auf den Schulhof der Maximilian - Kolbe- Schule und am 06. Dezember Jeweils in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Für Rückfragen stehen das Ev. Jugendhaus (Tel. 02853 - 5110) und das Jugendamt des Kreises Wesel (Tel. 0281 - 207 7126) zur Verfügung

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus