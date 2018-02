Alpen. Wie der Gemeinde Alpen mitgeteilt wurde, haben am Rosenmontag auf dem Friedhof in Veen unbekannte Täter randaliert. Neben der Zerstörung von Gemeindeeigentum wurden auch mehrere Grabstellen verwüstet und unterschiedlicher Grabschmuck gestohlen.

Die Gemeinde Alpen bittet daher alle Geschädigten und eventuelle Zeugen um Mitteilung an die Polizeistation Xanten.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus