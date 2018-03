Regionales

Sonsbeck. Es ist wieder soweit. Am Samstag, 10.03.2018 ist im Rahmen des 17. Dorfaktionstages in Sonsbeck „Großreinemachen“ angesagt. Der Ortsausschuss Sonsbeck, der Heimat- und Verkehrsverein und die Ortsvorsteher/in Hildegard Pieper aus Labbeck und Hubert Klein-Hitpaß aus Hamb laden alle Bürger zum gemeinsamen „öffentlichen Hausputz“ ein.

Mit Hilfe der Bevölkerung, der örtlichen Vereine und Institutionen, der Schulen und der Un-terstützung des gemeindlichen Bauhofes soll das Gemeindegebiet von allerlei Müll, Unrat und sonstigen kuriosen Fundsachen befreit werden. Mit bereitgestellten Zangen, Eimern und Müllsäcken konnten die fleißigen Helfer im vergangen Jahr rund 2 Tonnen einsammeln und damit einer umweltfreundlichen Entsorgung zuführen.



Matthias Broeckmann kennt seit Jahren die Stellen in Sonsbeck, die besonders belastet sind und teilt die Gruppen entsprechend ein. Gemeinsam mit dem Bürgermeister Heiko Schmidt, den Ortsausschussvorsitzenden Reiner Weber und dem Vorsitzenden des Heimat- und Ver-kehrsvereins, Karl van Huet, wird er alle Trupps im Laufe des Vormittags auch mit Getränken versorgen.

In Hamb übernimmt der Ortsvorsteher Hubert Klein-Hitpaß diese Aufgabe persönlich und säubert mit vielen Hambern Bürgern die Ortschaft. Zusätzlich werden in diesem Jahr die Fenster des Hubertushauses geputzt. Für die teilnehmenden Kinder gibt es eine Überraschung.

q Hildegard Pieper übernimmt zusammen mit Agnes Quinders und Hans-Dieter Hinßen in Labbeck die Koordination und sie freuen sich auf die Unterstützung von vielen Labbecker Bürger. In diesem Jahr werden pflegerische Maßnahmen auf dem Dorfplatz durchgeführt.

Kurz um. In Sonsbeck ist am Samstag jede helfende Hand willkommen und nach getaner Arbeit gibt es an allen drei Treffpunkten einen leckeren Imbiss für alle.

Übrigens: In Sonsbeck gibt es bereits seit 15 Jahren ehrenamtliche Pflegepatenschaften für öffentliche Grünanlagen. Rund 100 Sonsbecker pflegen Grünanlagen vor Ihrer Haustür das ganze Jahr über und erfreuen sich an deren Anblick. Interessierte können sich bei der Verwaltung (02838/36110) melden.

Treffpunkte:

Sonsbeck: 09.00 Uhr am Rathaus

Labbeck: 09.00 Uhr am Pfarrheim

Hamb: 09.00 Uhr am Hubertushaus

