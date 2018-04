Regionales

Die Stadt Xanten hat dem Waldkindergarten Xanten e.V. die Baugenehmigung für den ersten Waldkindergarten im Kreis Wesel nicht erteilt. Geplant war die Eröffnung in einem Waldstück in Birten, zunächst bereits zum nächsten Kindergartenjahr am 1. August 2018. "Natürlich sind wir nach den vielen Gesprächen in den letzten zwei Jahren Vorbereitungszeit enttäuscht, aber wir können die Argumente der Stadt Xanten auch verstehen," so der 1.Vorsitzende des Vereins Carlo Ridder.

Die geeignete Fläche hatten die Initiatoren in einem Birtener Waldstück gefunden und auch mit dem Eigentümer vorbereitet. Der Erzieher und Familienvater weiter: "Besonders scheint der Brandschutz eine zu große Hürde für das geplante Gelände zu sein. Eine Zufahrt bis direkt auf die Lichtung zum geplanten Bauwagen ist nicht möglich, aus Sicht der Verwaltung aber notwendig."



Der technische Dezernent der Stadt Xanten, Niklas Franke, bezog bei der Entscheidung die verschiedenen Fachämter aus Forstamt, Untere Naturschutzbehörde, Bauamt, Ordnungsamt, Kampfmittelräumdienst, sowie das Rettungswesen und den Brandschutz mit ein.

"Wir sind von der Idee überzeugt, können aber für diesen Standort keine 100-prozentige Sicherheit garantieren," so Franke.

Nach wie vor wäre der Standort Xanten für den Verein Waldkindergarten Xanten e.V. vorstellbar. "Die Gespräche mit dem Waldeigentümer und vielen Eltern waren sehr positiv. Wir prüfen aber derzeit auch andere Standorte," so Ridder.



Gute Nachrichten gibt es vom Kreisjugendamt: Der geplante Waldkindergarten könnte nun auch in Sonsbeck oder Alpen eröffnet werden. Zudem erlaubt die Behörde einen Start im Laufe des Kindergartenjahres 2018/2019. Der Plan ist nun im Frühjahr 2019 mit dem ersten Waldkindergarten am nördlichen Niederrhein zu starten. Die Zeit bis zur Eröffnung wird durch eine Betreuung durch Tagesmütter und Tagesväter überbrückt.

„Wir freuen uns, dass wir durch die Eltern der künftigen „Waldkinder“ und Mitglieder des Vereins so viel Unterstützung erfahren haben und sind nach wie vor überzeugt, dass es Zeit wird für den ersten Waldkindergarten hier bei uns“, so Ridder. Wer Interesse hat den Waldkindergarten zu unterstützen, kann sich beim Waldkindergarten Xanten e.V. melden. www.waldkindergarten-xanten.de oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

11.04.2018

