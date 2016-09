Veranstaltungen

Xanten. Sonnenanbeter, Wasserratten und Badenixen hatten in diesem niederrheinischen Sommer bisher nicht viel zu lachen. „Ihr braucht gar nicht zu meckern. Der 10er bleibt zu“, würde dazu Bademeister Schaluppke sagen. Aber halt! Wenn er in der Nähe ist, gibt es garantiert doch etwas zu lachen. Und zwar bei der heißesten Comedy-Nacht des Jahres in der Xantener Südsee, die mit großen Schritten näher rückt. Am Samstag, 27. August, brennen die ENNI Energie & Umwelt (ENNI) und Veranstalter Volker von Liliencron ein Feuerwerk der guten Laune ab. Mit Bademeister Schaluppke, der so gut in die Südsee passt wie Sand an den Strand, und sechs weiteren Stars der deutschen Comedy-Szene.

„Das ist ein Programm, wie man es selten sieht. Da macht die Arbeit richtig Spaß“, sagt der Duisburger Wolfgang Trepper, der die Party zum zehnten Geburtstag des ENNI Comedy Salons moderiert. Warum? „Weil ich acht Jahre in Birten gewohnt habe und mich dem linken Niederrhein tief verbunden fühle. In Xanten wollte ich daher auf jeden Fall dabei sein.“ Das gilt genauso für die ENNI und ihren Geschäftsführer Stefan Krämer, der empfiehlt, sich die begehrten Tickets für das Spektakel im Vorfeld zu sichern. Die sind zum Preis von 24,20 Euro in zahlreichen Vorverkaufsstellen in Xanten, bei der Moers Marketing oder auch online unter www.enni.de zu haben. Für „Mitgenommene“ und „Kurzentschlossene“ gibt es ein Restkontingent an der Abendkasse.



Das Programm der großen Comedy-Open-Air-Show hat es tatsächlich in sich: Sieben namhafte Comedians aus ganz Deutschland präsentieren ihre besten Lachnummern der letzten zehn Jahre. Heinz Gröning etwa, der sich selbst als sensiblen Mann bezeichnet – allerdings gefangen im Körper eines stark behaarten Lkw-Fahrers. „Er ist ein Bühnentier, eine echte Rampensau. Dem macht auf der Bühne keiner was vor“, sagt von Liliencron. Oder das Allround-Talent Ole Lehmann, das dieses Mal nicht moderiert, sondern sein eigenes Programm zum Besten gibt.

„Er ist ein viel mehr als ein Comedian. Er ist ein großartiger Entertainer“, wissen nicht nur Krämer und von Liliencron, sondern auch tausende Zuschauer, die dem ENNI Comedy Salon und dem ENNI Comedy Dinner in Xanten seit Jahren die Treue halten. Dazu kommen die ebenfalls aus Funk und Fernsehen bekannten Comedy-Stars Roberto Capitoni als wahres Urgestein der Szene, Benni Stark als fachsimpelnder Herrenausstatter und Hennes Bender, der sich wie kein anderer so schön und mit Recht aufregt. Krämer und von Liliencron jedenfalls sind sich sicher: „Hier kommen alle Comedy-Fans und Open-Air-Freunde voll auf ihre Kosten.“

