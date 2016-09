Veranstaltungen

Der Heimat- und Bürgerverein Lüttingen feiert am Samstag, 3. September 2016 sein 18. Fischerhüttenfest an der Xantener Südsee. Seit dem 1. Fest in 1998 ist die Fischerhütte und das daraus entstandene Fischerhüttenfest ein Anlaufpunkt für viele Urlauber, Fußgänger, Rad- und Fußwanderer geworden. Sie alle genießen an der idyllisch gelegenen Fischerhütte den frisch aus Pfanne oder Rauch kommenden Fisch. Ab 11.00 Uhr wird gebraten, gebrutzelt, geräuchert und geschlemmt.



Ausrichter des Fischerhüttenfestes sind die 12 Apostel des HBV Lüttingen, ihre Frauen, eine stattliche Zahl von Mitgliedern. Diese werden alljährlich unterstützt von vielen fleißigen Händen befreundeter Helferinnen und Helfer. Den Gästen werden frische Fischspezialitäten, u.a. die vom befreundeten ASV Neunauge frisch geräucherte Forellen ebenso gut schmecken wie Reibekuchen mit Lachsstreifen oder Apfelmus, frische Matjes oder Bratheringe. Garnelen im Kartoffelnest werden den Gästen zu einem Gläschen hochwertigen Weines gut schmecken. Für die absoluten Fischschmäher gibt es leckere Bratwurst oder Krakauer. Natürlich dürfen auch die passenden Getränke nicht fehlen. Für ein ausreichendes Sitzplatzangebot unter dem großen Fallschirm ist gesorgt.



Für Unterhaltung und maritime Atmosphäre sorgen der Shantychor Vynen, das Tambourcorps der St. Pantaleon-Bruderschaft Lüttingen, den Blauen Saphiren ((Kinder- und Jugendchor der Dommusikschule) sowie Apostel Johannes Munkes mit seinem Akkordeon.“

