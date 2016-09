Veranstaltungen

Geldern. Der LandLebenMarkt in Geldern ist schon seit Jahren gleichbedeutend damit, dass man auf dem Markt „lecker Essen“ kann. So wird es auch wieder am Samstag, dem 24. September von 10 bis 16 Uhr sein. Verschiedene Gastronomen präsentieren sich mit tollen, jahreszeitlichen Spezialitäten. Da gibt es dann „Grünkohleintopf“ oder "Möhrengemüse", Bratkarfoffeln oder Champignons aus der Pfanne und Tafelspitz. In Zeiten von „Street Food“ dürfen aber heutzutage auch selbstgemachte Hamburger nicht fehlen. Dafür steht die neu eröffnete Kochschule MaKoWe auf der Glockengasse.



Dass die Willkommenskultur in Geldern hoch gehalten wird, beweisen viele unterschiedliche Vereinigungen. Eine davon, die "Sprachpaten" werden in diesem Jahre übrigens für ihr Engagement mit dem Ehrenamtspreis "Helferherzen" des dm Drogeriemarktes ausgezeichnet. Sie präsentieren als Beitrag sowohl zum LandLebenMarkt als auch zur Integration einen Stand mit syrischen Spezialitäten. Es wird Falafel mit Salatbeilage ebenso geben wie Awama, eine süße Spezialität zum Dessert. Zubereitet wird das alles durch einen Koch, der früher in einem Restaurant in Damaskus arbeitete. Und auch hier kommen die meisten guten Zutaten aus dem Gelderland.



Schließlich führt die Stadt Geldern den Slogan „Die LandLebenStadt“ und so positioniert man sich als Stadt im ländlichen Bereich, der stark von Landwirtschaft und Gartenbau geprägt ist. Da der Herbst leckere Produkte aus der Region auf die Theken der Marktstände und auf die Speisekarten der Restaurants bringt, baut die Veranstaltung des LandLebenMarktes genau darauf auf. Um 14 Uhr wird es auf dem Marktplatz die Preisverleihung des Wettbewerbs „Geldern blüht auf“ gaben. Beginnend mit dem Frühlingserwachen in Geldern hat die Stadt Geldern mit Hilfe der NABU Naturstation tausende Tütchen mit Wildblumensamen verteilt und aufgefordert, Geldern aufblühen zu lassen. Zudem wurde aufgefordert, Fotos von den eigenen Blumenwiesen einzusenden. Aus den Einsendungen werden nun auf dem LandLebenMarkt die Gewinner gezogen. Es warten immerhin Preise in Höhe von 300, 200, 100 und 2 mal 50 Euro. Gestiftet wurden die Preise von den Stadtwerken Geldern, der Volksbank an der Niers, der Stadt Geldern und dem Werbering Geldern.



Über die Aktion freuen sich natürlich die Imker, die gleich mit zwei Ständen auf dem Markt vertreten sein werden. Als besondere Gaudi für die Kinder präsentieren die Katholischen Frauen Deutschlands KFD eine Aktion bei der Gummi- Entchen im Wasserlauf ausgesetzt werden sollen. Zudem haben sie natürlich Informationen über ihre Arbeit dabei.

Die Organisatoren vom Werbering Geldern sorgen zudem für ein besonders gemütliches Ambiente auf dem Marktplatz. So werden die Tische und Bänke immer besonders phantasievoll dekoriert. Und das Angebot von herbstlichen Produkten kann sich wahrlich sehen lassen. Von Kartoffeln über herbstliches Wurzelgemüse, Wirsing und Porree bis hin zu jahreszeitlich geernteten Äpfeln oder Kürbissen. Abgeschmeckt wird mit Imkerhonig und Senfspezialitäten. Klar, dass man auch die passenden Kräuter auf dem Markt bekommt. Für die Blumendekoration gibt es zudem Sonnenblumen und Blumengestecke.



Traditionell rollen auch die Traktorfreunde mit laut knatternden alten und historischen Treckern auf den Marktplatz und lassen die Herzen der Technikfreunde höher schlagen. Der LandLebenMarkt ist eine gemeinsame Aktion des Werbering Geldern mit den Sponsoren Volksbank an der Niers, Sparkasse Krefeld sowie den Stadtwerken Geldern und der Brauerei Diebels, die sich alle gemeinsam für Geldern, die LandLebenStadt einsetzen.

Foto: Stadt Geldern

