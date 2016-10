Veranstaltungen

Xanten. Inzwischen ist es schon Tradition, dass das Team der Buchhandlung Librarium zwei Mal im Jahr zu einem Abend einlädt, an dem die Neuerscheinungen der letzten Monate vorgestellt werden. In diesem Jahr findet der Buchvorstellabend am Donnerstag, dem 3. November 2016, um 19.30 Uhr im Librarium statt. Eine ganze Reihe von besonders schön ausgestatteten, besonders spannenden oder aus anderen Gründen lesenswerten Büchern werden an diesem Abend in entspannter Atmosphäre den Besuchern vorgestellt. Der Eintritt ist frei, es wird wegen der beschränkten Plätze um Voranmeldung gebeten.

