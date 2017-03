Veranstaltungen

Kevelaer. Die Besucher erwartet ein optisches und musikalisches Highlight der Extraklasse. Die Tourneen der „Rioult Dance Company“ führte sie zum Cannes International Festival, zu Danse à Aix sowie nach Paris, unter anderem an die Opera Bastille. Außerdem begeisterten die Tänzerinnen und Tänzer die Zuschauer auf dem Bermuda Festival of the Performing Arts, bei dem mexikanischen Tamaulipas International Festival und im kanadischen Grand Théâtre De Québec – und jetzt auch die in Kevelaer. Am Sonntag, 02. April 2017, präsentiert das Kevelaer Marketing mit Unterstützung der Volksbank an der Niers e.V., im Rahmen der Reihe „Kultur+ – Ein Plus für Alle“, um 20.00 Uhr, die „Rioult Dance Company“ im Konzert- und Bühnenhaus der Stadt Kevelaer. Die Tänzerinnen und Tänzer werden beweisen, dass Modern Dance mit klassischer Musik vereinbar ist. Jeder Liebhaber und jeder Skeptiker kann sich an diesem Abend davon überzeugen lassen.



Klassik und Modern Dance – geht das?

Der Franzose Pascal Rioult steht als einer der wichtigsten Choreografen des New Modern-Stils für Choreografien, in denen klare Linien, Dynamik und Raumaufteilung überraschen. Rioults Markenzeichen sind die sehr unterschiedlichen Themen und Stimmungen, die seine Interpretationen klassischer Werke von Mozart, Bach, Tschaikowsky, Gluck und Ravel einzigartig machen. Das sich der Zauber von Rioults bravourös perfekten Choreografien sofort einstellt, liegt auch daran, dass seine Company in der Lage ist, den fulminanten Mix aus Modern Dance und Klassischer Musik mit Disziplin und höchstem tänzerischen Standard umzusetzen.



Am Verkaufsoffenen Sonntag 10% sparen

„Sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten beim Verkaufsoffenen Sonntag am 26. März beim Kevelaer Marketing im Rathaus. An diesem Tag findet eine einmalige Aktion des Kevelaer Marketing statt und jeder Besucher kann sich den Preisvorteil von 10% bei Kauf oder Reservierung der Eintrittskarten für die „Rioult Dance Company“ sichern. Vielleicht ist dies auch das ideale Geschenk für Familie und Freunde“, so die Verantwortlichen beim Kevelaer Marketing. Die Eintrittskarten für die Aufführung der „Rioult Dance Company“ sind zum ermäßigten Preis von 25,20 bis 43,20 Euro beim Kevelaer Marketing im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, Telefon-Nummer 02832 / 122-150 bis -153, erhältlich.

