Veranstaltungen

Geldern. Mit ihrer Ausstellung „Jahreszeiten am Niederrhein“ ist die in Geldern schon vom Straßenmalwettbewerb bekannte Kevelaerer Künstlerin Ulla Genzel im Foyer des Gelderner Bürgerbüros zu Gast. Ulla Genzel: „Ich bin mir sicher, dass die Besucher manche Orte die ich gemalt habe, auch erkennen werden. So habe ich die renaturierte Niers im Frühlingskleid eingefangen oder auch Motive aus der Umgebung von Sonsbeck oder wunderschöne gelbe Rapsfelder. Der Niederrhein und seine Natur – hier ist einfach mein Zuhause.“ Die Facetten ihrer Heimat zeigt Ulla Genzel im Jahreswechsel.



„Da darf der Herbst mit seinem gewaltigen Farbspektakel natürlich nicht fehlen“, ergänzt Ulla Genzel, die sich ausdrücklich auch bei den Fotografen Heinz Spütz, Andre Girke, Artur Adof und Felix Blättler bedankt. Die meisten der ausgestellten Bilder entstanden nach deren Fotovorlagen. Zu sehen ist die beeindruckende Ausstellung noch bis zum 24. April zu den Öffnungszeiten des Gelderner Bürgerbüros, also montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus