Veranstaltungen

Kevelaer. In seinem Buch „Lasst Senait nicht warten“ erzählt der Niederrheinische Autor Ulrich Schwarz die authentische Geschichte von Haile, dem gemeinsam mit einem Freund die lebensgefährliche Flucht aus Eritrea gelingt, dort aber seinen Sohn und seine Frau Senait zurücklassen muss. Gerade in der momentanen Situation, in der der Familiennachzug für Flüchtlinge im Zentrum der politischen Auseinandersetzung steht, ist dieses Buch von höchster Aktualität und ein Appell für Toleranz und Mitmenschlichkeit.



Auf Einladung des Hotels Klostergarten und der Bücherstube im Centrum liest Ulrich Schwarz am Mittwoch, 25. April, um 20 Uhr im Hotel Klostergarten (Klostergarten 1 in Kevelaer) aus seinem Buch. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Schüler 2,50 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bücherstube im Centrum oder an der Abendkasse.

