Veranstaltungen

Dinslaken. Die traditionelle Sommernacht des Musicals findet am 28. Juli 2017 im Burgtheater statt. Bei dieser Dinslakener Gala kommen die bekanntesten Stars der deutschen Musicalszene zusammen. Hier ereignen sich musikalische Erlebnisse der besonderen Art. Im kommenden Jahr feiert nicht nur das FANTASTIVAL 20-Jähriges: Auch die Sommernacht des Musicals ist seit Beginn dabei.



Besucher können sich also auf eine ganz besondere Sommernacht freuen, bei der auf 20 Jahre zurück geblickt wird: ein Auftritt wird überraschender als der andere. Dabeisein ist für Musicalfreunde also ein Muss. Bestätigt wurden bislang die Künstler Jan Ammann,

Serkan Kaya und Sabrina Weckerlin, die weiteren Künstler werden noch bekannt gegeben und dennoch ist die Veranstaltung nahezu ausverkauft.