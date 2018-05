Veranstaltungen

Xanten. Am Dienstag, 29. Mai, können Frauen mit Expertinnen über ihren Wiedereinstieg nach einer Familienphase und die Planung ihrer beruflichen Zukunft sprechen. Zu der kostenlosen Veranstaltung in einem Café in Xanten kann man sich jetzt anmelden.

Von 10.00 bis 12.00 Uhr warten im Plaza del Mar, Salmstr. 30 in 46509 Xanten, Ansprechpartnerinnen der Agentur für Arbeit Wesel, des Jobcenters Kreis Wesel, der Fachstelle Frau und Beruf im Kreis Wesel und des Projekts „Perspektive Wiedereinstieg“ auf interessierte Frauen.



Bei der Rückkehr auf den Arbeitsmarkt ergeben sich meist viele Fragen, die man nicht immer alleine beantworten kann: Kann ich in meinen alten Beruf zurückkehren? Oder soll ich noch einmal neu anfangen? Gibt es eine finanzielle Förderung, wenn ich mich qualifizieren möchte? Welche Arbeitszeit kann ich gut mit meiner Familie vereinbaren? Wer unterstützt bei der Kinderbetreuung? Welche Kompetenzen habe ich und mit welchen Stärken kann ich bei Arbeitgeber überzeugen? Wie sieht eine gute Bewerbung aus?



Diese und weitere Fragen kann man im Zukunfts-Café klären. Um Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung wird gebeten: „Perspektive Wiedereinstieg“, Raffaela Ferraro, Tel. 02841 8825912 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .