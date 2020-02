Straelen. Die Stadt Straelen startet das Förderprogramm „20 Lastenräder für Straelen“. Dieses Förderprogramm unterstützt mit einem finanziellen Zuschuss den Kauf eines elektrischen Lastenfahrrads oder eines Lastenanhängers. So will die Stadt einen Anreiz für die Anschaffung der emissionsfreien Transportmittel schaffen. Ziel ist es, Straelen klimafreundlicher zu machen und ein verändertes Mobilitätsbewusstsein zu fördern.

Ab sofort können Personen mit Erstwohnsitz in Straelen vor dem Erwerb eines Elektro-Lastenfahrrades oder eines entsprechenden Anhängers einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent der Anschaffungskosten beantragen.



Zwar ist das „Fiets“ ein sehr beliebtes Verkehrsmittel in der Stadt und aus dem Straelener Stadtbild nicht wegzudenken, aber gerade wenn es um den Lastentransport geht, wird meist auf das Auto zurückgegriffen. Dies soll sich jetzt ändern wie Bürgermeister Hans-Josef Linßen bekräftigt: „Mit diesem Förderprogramm setzt die Stadt Straelen ein deutliches Zeichen in Richtung nachhaltige und emissionsfreie Mobilität. In unserer „Stadt der kurzen Wege“ soll so die Nutzung von Fahrrädern auch beim Transport von Lasten angeregt werden. CO2 wird eingespart und ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet.“



Die Stadt Straelen setzt mit dieser Maßnahme ein unmittelbares verkehrs- und klimapolitisches Signal. Lastenräder sind ideal als Einkauffahrrad oder als Familientransporter auf dem Weg zum Kindergarten zu nutzen. So werden sie zum Zweitwagenersatz, machen die Straßen sauberer und sicherer. Außerdem wird die eigene Gesundheit und Fitness gefördert. Die Allgemeinheit profitiert von weniger Lärm und einer geringeren Feinstaub oder Stickoxid Belastung.



Das Land NRW fördert Lastenräder bereits in definierten Ballungsräumen mit Stickstoffdioxidüberschreitungen. Um auch außerhalb dieser Räume den Kauf von Lastenrädern zu fördern, hat sich die Stadt Straelen entschlossen, das Förderprogramm „20 Lastenräder für Straelen" aufzulegen.

Bei der Anschaffung gelten Förderhöchstgrenzen. So werden nach Beschluss des Rates der Stadt Straelen elektrisch unterstützte Lastenräder mit maximal 500 Euro gefördert, muskelbetriebene Lastenräder mit 300 Euro und Lasten-/Kinderanhänger mit 100 Euro. Insgesamt stehen 10.000 Euro für die Bezuschussung von Elektro-Lastenfahrrädern oder entsprechenden Anhängern bereit. Die Fördersumme wird nach dem Motto "First Come - First Serve" vergeben.



Wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger den Förderantrag vor dem Kauf des Lastenrades oder des Lastenanhängers stellen. Der Vordruck des Antrags ist per Download unter www.straelen.de (Leben in Straelen/Umwelt- und Klimaschutz) oder im Straelener Rathaus im Fachbereich II, Stadtentwicklung und Infrastruktur in Zimmer 308 erhältlich. Als Ansprechpartner im Rathaus steht Thomas Linßen bei Fragen per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder telefonisch unter 02834-702414 zur Verfügung.

Foto: Stadt STraelen