Geldern. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie wurde sich im Kleinen-Karnevals-Komitee des KV PONTifex Maximus e.V. der Kopf zerbrochen, wie auch in Pandemiezeiten der Karneval nicht ausfallen muss. Vieles wurde besprochen und wieder verworfen. Denn auch die Jahreszeit ist für ihre ungewissen Wetterlagen bekannt. Open-Air-Veranstaltungen durchzuführen ist zwar aus Gesichtspunkten der Aerosolvermeidung ideal, jedoch aus Witterungsgesichtspunkten schwierig. Daher reifte die Idee einen Büttenabend nach Art eines Autokinos durchzuführen. Hier bietet der PKW den Idealen Schutzraum bei jeglichen Wetterlagen und ermöglicht es Gemeinschaften von maximal 4 Personen in einem separaten „Raum“ unterzubringen und gleichzeitig das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. In Straelen wurde mit dem Car&Concert Veranstaltungen schon gezeigt, dass dies möglich ist. Autogottesdienste konnten ebenfalls auch in Zeiten einer hohen Infektionslage durchgeführt werden. Im zweiten Shutdown fanden in Köln und Bergheim weitere Autokontzerte statt die vor kurzem noch von Mitgliedern des Vereins besucht wurden. So ist sich der Verein sicher hier die richtige Alternative für den Büttenabend 2021 gefunden zu haben.



Die Autositzung in Pont wird dabei die wohl einzige Karnevalssitzung in der Region sein. Dies sorgte auch dafür, dass neben den lokalen Kräften auch überregionale Akteure für das Programm gewonnen werden konnten. So ist von der Büttenrede mit lokalem Bezug und den,. aus den vergangenen Sitzungen bekannten, Gruppen „De Kamellche“ und „Backes Tube“ aus Pont und Walbeck in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Band Oedingsche Jonges aus Krefeld, mit dem Ponter Schlagzeuger Christian Kempkens, dabei. Das Schmaelenhofmariechen Laurie Fortmann aus Hartefeld und die WCC Landladys aus Wankum werden ebenso das Publikum mit ihren Tänzen begeistern, wie das Tanzpaar Larissa und Patrick der Prinzengarde Erkelenz und das Tanzmariechen Chantal der KG Grün Rot Wagaschei 1955 e.V. aus Oberhausen. Von der Roten Rose aus Kapellen kommt durch den Sketch des Duos „Rasma und Machma“ Unterstützung für die Lachmuskeln. Als weiteres musikalischen Highlight konnte die Band „Free Barbie - kill Ken“ gewonnen werden.



Das Trio rockt seit ihrem Debüt im Januar 2016 mit eigenen kölschen Texten die Säle am Niederrhein und wird in Zukunft sicher noch mehr von sich hören machen. Denn seit einem halben Jahr wird die Band, die kürzlich mit „Dinge Moment“ ein aufwendig produziertes Musikvideo zu ihrem neusten Lied veröffentlichte, vom Literarischen Komitee des Kölner Festkomitees gefördert. Der KV PONTifex Maximus ist ein junger, kleiner, aber sehr aktiver Karnevalsverein der auch – oder ganz besonders - in diesen Zeiten das Brauchtum und den Frohsinn nicht von der Bildfläche verschwinden lassen will. Mitglied werden kann jeder dem der Karneval am Herzen liegt.



Karten für die Autositzung gibt es nur im Vorverkauf unter www.kvpontifexmaximus.de bei Eventim und an allen deutschen Vorverkaufsstellen. Der Büttenabend als Autositzung findet am 06.02.2021 statt. Beginn ist um 19:11 Uhr, Einfahrt ab 17:30 Uhr.