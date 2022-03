Die Stadtbücherei Wesel setzt ihre Reihe „Mein kleines Hobby“ mit einer Ausstellung zum Thema „Acryl-Pouring“ fort. Ab dem 08.03.2022 kann die Sammlung für sieben Wochen besichtigt werden. Anke Gabrielaus Hamminkeln hat viele Jahrzehnte im öffentlichen Dienst gearbeitet und ist seit mehr als vier Jahren frühpensioniert. 2019 ist sie im Rahmen eines Kuraufenthaltes das erste Mal mit „Acryl-Pouring“ in Berührung gekommen. Es hat sie sofort in Ihren Bann gezogen und diese Faszination hält bis heute an. „Beim Pouring vergesse ich Raum und Zeit“, so Anke Gabriel. Mit Kunst hatte sie vorher wenig zu tun, aber nun ist es, als eröffne sie ihr eine ganz neue Welt.



Die einzelnen Techniken werden von Frau Gabriel autodidaktisch erarbeitet, was ihr großen Spaß bereitet. Anke Gabriel hat bereits einen Workshop nahe Stuttgart besucht, um ihre Fertigkeiten zu vertiefen. Durch die Ausstellung „Mein kleines Hobby“ hofftsie„Pouring“ weiteren Menschen nahebringen zu können.

Büchereibesucher*innen können die Ausstellung vom 08.03.2022 bis zum 23.04.2022 während der Öffnungszeiten im 2. OG der Stadtbücherei im Centrum anschauen. Weitere Informationen zu der Ausstellungsreihe unter 0281 / 203-2358.