Alpen. In der ältesten Wasserburg am Niederrhein inmitten einer großen Parkanlage mit altem Baumbestand hat sich das mittelalterliche Burgfest längst zu einem Tipp in der Mittelalter-Szene gemausert. Es wird für seine Schönheit, Authentizität und die freundliche Atmosphäre oft gelobt.

Auch in diesem Jahr findet man dort handverlesene Händler, Handwerker und Heerlager. Gaukler, Musikanten und Narren unterhalten rund um die Burg, alles unplugged und hautnah. Die Heidweiler, die Gruppe Firlefanz und Oblecto der Narr singen zu mittelalterlichen Instrumenten. Friedrich der Gaukler unterhält das Publikum mit beindruckenden Kunststücken und frechem Charme. Die Kinder können sich von dem Puppenspieler Fridolin Fadentüddel und der Märchenerzählerin Sabine Kluth verzaubern lassen. In den Heerlagern kann man sich im Schnitzen von Speckstein, Bogenschießen oder Axtwerfen versuchen und wird Zeuge ritterlicher Schwertkämpfe oder anmutiger Tänze. Die Reitvorführungen der mittelalterlichen Friesen der Gruppe Rin en de Maas werden Groß und Klein begeistern. Kinder dürfen auch selbst auf diesen schönen Tieren reiten, und sie zu festgelegten Zeiten füttern.



Auch in diesem Jahr zeigen die Falkner „skyhunters in nature“ ihre Künste und die Künste ihrer Tiere den Bewohnern und Gästen der Burg Winnenthal. Zur großen Freude der Burg Winnenthal ist auch in diesem Jahr der Drache Kaligra der Ritterschaft zu Kalios zu Gast. Man munkelt aber, er fräße nur Jungfrauen und Einhörner, weshalb die Gäste nicht gefährdet seien.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt wie immer das Team der Burg Winnenthal. Die Preise für das Catering und den Eintritt scheuen keinen Vergleich. Gönnen Sie sich einen Ausflug in die Vergangenheit für die ganze Familie. Erfahren Sie allerlei Wissenswertes über alte Handwerkskünste und das mittelalterliche Lagerleben. Genießen Sie die schöne Atmosphäre.



Der Markt wird am Samstag um 13:00 Uhr mit einem Einmarsch der Marktteilnehmer feierlich eröffnet. Der Samstag endet bei Einbruch der Dunkelheit mit einem Feuerwerk, wenn es das Wetter zulässt

Samstag, 17.08.2019 11:00 - 22:00 Uhr

Sonntag, 18.08.2019 11:00 - 18:00 Uhr



Eintritt:

Erwachsene 4,50 Euro,

Kinder 2,50 Euro,

Kinder unter Schwertmaß (1,20 m) kostenlos

Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder) 12,- Euro