MIT der CDU Moers zieht Bilanz

Zu einem Rückblick am Jahresende traf sich der Vorstand der CDU Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung am ersten Advent auf dem Moerser Weihnachtsmarkt. Mitglieder in der MIT und aus anderen Vereinigungen der CDU Moers waren ebenfalls zu Glühwein und Punsch eingeladen. Noch einmal wurden die Aktionen der Vereinigung, wie die Händlerbefragung in der Innenstadt, und die personelle Entwicklung im zu Ende gehenden Jahr in den Fokus genommen.



Am Glühweinstand der Lions stimmten sich die Anwesenden aber auch auf das kommende Jahr mit dem Kommunalwahlkampf als zentrales Thema ein. „Wir können insgesamt auf ein für die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung erfolgreiches Jahr zurückblicken“, so der Vorsitzende der MIT Moers, Noel Schäfer.

Erfreulicherweise konnte Noel Schäfer und seine Vorstandskolleginnen und -kollegen zahlreiche Mitglieder aus den anderen CDU-Vereinigungen am Glühweinstand begrüßen, so dass es zu einem regen Austausch kam, bei dem auch die aktuelle Situation in Berlin thematisiert wurde.