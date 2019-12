Neujahrsempfang 2020 der CDU Xanten

Klimawandel und Umweltschutz ist weltweit ein wichtiges und viel diskutiertes Thema und so steht auch der diesjährige Neujahrsempfang der CDU-Fraktion Xanten am Sonntag, den 12. Januar 2020 um 11.00 Uhr im Ratssaal in Xanten im Zeichen der Herausforderungen, die sich durch Klimawandel und Umweltschutz ergeben. Zu diesem Anlass freut sich die CDU Xanten, die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW, Frau Ursula Heinen-Esser, begrüßen zu dürfen.



Klima- und Umweltschutz beginnt immer vor Ort! Wichtig ist, dass Ökologie, Ökonomie und Soziales im Einklang sind. Klimaschutz muss für alle Bürger, Unternehmer und die Landwirtschaft umsetzbar sein.

Was bedeutet der Klimawandel für unsere Gesellschaft und ganz konkret für unsere Stadt Xanten? Die CDU läd alle Xantener BürgerInnen und insbesondere die Xantener Jugend ein, die sich aktiv in den letzten Monaten für den Klimaschutz eingesetzt hat, mit der zuständigen Ministerin des Landes NRW über Klimawandel und Umweltschutz zu diskutieren und anschließend zu einem einem Imbiss.