MIT der CDU-Moers mit neuem Namen

Moers. „Kurz und einprägsam, dabei sich den anderen CDU-Vereinigungen im Namensbild anpassen“, das waren die Vorgaben für die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU bei der Neugestaltung ihres Namens.

Das Ergebnis ist jetzt offiziell und gilt für alle Unterorganisationen der CDU-Vereinigung in den Städten und Kreisen. Der neue Name „Mittelstands- und Wirtschaftsunion“ ist um ein Drittel kürzer, einprägsam und reiht sich in die Namensliste der anderen CDU-Vereinigungen wie die Senioren-Union, Junge-Union und Frauen-Union nahtlos ein.



„Das Kürzel MIT bleibt“, so der Vorsitzende der Moerser Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Noel Schäfer, „auch der Aufgabenbereich, verbunden mit dem Anspruch, sich als ein wichtiges Sprachrohr für die Moerser Wirtschaft zu verstehen, bleibt unverändert.“