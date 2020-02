FDP Alpen setzt Dialog mit Bürgern auch im neuen Jahr fort

Alpen. Im Rahmen Ihres regelmäßigen – und nicht nur im Vorfeld von Wahlen stattfindenden - Bürgerdialoges „Alpen, NRW und die Republik“ sind die Alpener Liberalen am kommenden Freitag, 21. Februar 2020 zwischen 14.00 und 17.00 Uhr wieder auf dem Wochenmarkt in Alpen hinter dem Rathaus anzutreffen.

FDP-Chef Thomas Hommen: „Themen gibt es wie immer zu Hauf. Angefangen bei der zweiten Auflage des Investorenwettstreits für den Willy-Brandt-Platz, die Kommunalwahl 2020 und natürlich aktuelle politische Themen“.

Darüber hinaus haben die Alpener Liberalen immer ein offenes Ohr für die großen, kleinen und überaus vielfältigen Nöte der Alpener Bevölkerung um den Fragen und Anregungen im politischen Raum Gehör zu verleihen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.



Terminhinweise:

Am Mittwoch, 11.03.2020 findet zwischen 10.55 Uhr und „fünf vor zwölf“ die 50. Ausgabe von „Hommen sitzt“ statt. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen. Am 01. April feiert „Hommen sitzt“ dann sein einjähriges Bestehen….