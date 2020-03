FoX-Mitgliederversammlung findet online statt

Xanten. Aufgrund der derzeitigen Situation und der rasanten Entwicklung um die Ausbreitung des COVID-19-Virus, wird die Mitglieder-Versammlung (MitgliederFORUM) abgesagt. Thomas Jansen: "Zu diesem Schritt haben wir uns vor allem aus Rücksicht auf unsere Mitmenschen und auf Risikogruppen entschieden und bitten hiermit um Ihr Verständnis."



Einladung, Live-Konferenz am Dienstag, den 17. März 2020 um 19:00 Uhr



Stattdessen bieten wir eine Informationsveranstaltung in Form einer virtuellen Konferenz via „Skype“ an. Dieser können Sie mit ihrem Mobilgerät (Smartphone oder Tablet und „Skype App“ mit gültigem Account) oder über ihren PC per „Direktverknüpfung“ beitreten. Die dazu notwendige Verknüpfung (Link) wird per E-Mail oder auf unserer Internetseite www.forum-xanten.de bereit gestellt. Die Konferenz startet um 19:00 Uhr.

AGENDA:

Bericht des Vorstands

Bericht aus der Fraktion

Wenn möglich, möchten das Forum Xanten im Anschluss ein kurzes Feedbackgespräch mit den Teilnehmern durchführen.

Forum-Xanten bittet um vorherigen Kontakt per Email, damit auf diesem Wege die Vorbereitungen für die Konferenz besser gestaltet werden können.