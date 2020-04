Spende statt Osteraktion

Weeze. Auf Grund der CORONA Pandemie und den geltenden Vorschriften verzichtet die CDU Weeze auf die jährliche öffentliche Osteraktion. Stattdessen überreichte der Fraktionsvorsitzende der CDU Weeze Guido Gleißner eine Geldspende an Herrn Heißing vom Café Konkret in Weeze. „Café Konkret“ ist eine caritative Einrichtung der Caritas, der beiden christlichen Kirchengemeinden in Weeze und der Zivilgemeinde, welche Bedürftige in Weeze berät und unterstützt.



Die CDU Fraktion spendet regelmäßig einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung für soziale und jugendfördernde Projekte in der Gemeinde Weeze. Die überreichte Geldspende fließt in die Osteraktion des Café Konkret. Dort werden 90 Ostertüten gepackt, die dann an Weezer Bedürftige verteilt werden. Insbesondere in dieser Zeit ist es wichtig, den Zusammenhalt in der Gemeinde zu fördern.