Digitale Bürgersprechstunde der FDP Alpen

Corona eröffnet auch den Alpener Liberalen neue Wege. Im Rahmen ihres Bürgerdialoges „Alpen, NRW und die Republik“, ist die Alpener FDP in der Regel alle 6 – 8 Wochen auf dem Wochenmarkt in Alpen anzutreffen um mit den Bürgerinnen und Bürgern über die großen und kleinen politischen Themen ins Gespräch zu kommen.

„Natürlich ist das derzeit aus gegebenem Anlass noch nicht möglich“, so Alpens Parteichef Thomas Hommen. „Nachdem wir bereits seit Mitte März alle Vorstands-, Fraktions- und sonstigen Sitzungen digital durchführen, ist die digitale Bürgersprechstunde nun der nächste Schritt“.



Die FDP freut sich bei ihrer digitalen Premiere über prominenten Online-Besuch. „Der Erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestags-Fraktion, Dr. Marco Buschmann wird zu Gast sein, zunächst über die aktuelle Berliner Politik berichten und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen“, so Hommen. Auch die weiteren Mitglieder der Alpener FDP-Fraktion werden zugeschaltet und diskutieren mit.

Start der Online-Veranstaltung ist am 10. Juni um 18.00 Uhr. Die Teilnahme an der Videokonferenz ist denkbar einfach. Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff: „Anmeldung“ an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Teilnehmer erhalten anschließend eine E-Mail mit den notwendigen Zugangsdaten.

Fragen können bereits vorab mit der Anmeldung gestellt werden.