Cecile Wiedhofer zu Gast beim Xantener Frauenpolitstammtisch

Xamten. Beim nächsten Online-Frauenpolitstammtisch am Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr, freut sich Valérie Petit besonders darauf, Cécile Weidhofer als Expertin begrüßen zu dürfen. Sie ist Direktorin für den Bereich Demokratie und Partizipation bei der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin (EAF). In ihrem Vortrag wird Cécile Weidhofer zu der Entwicklung und der Situation von Frauen in der (Kommunal)Politik sprechen.

Mehr als 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechtes sind Frauen in den Parlamenten immer noch unterrepräsentiert. Woran liegt das? Was lässt sich dagegen tun? Frau Weidhofer schildert aktuelle Strategien und Wege, um mehr Frauen für die Politik zu gewinnen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich bei Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu melden, damit sie die nötigen Zugangsinformationen erhalten. Der Frauenpolitstammtisch findet jeden vierten Mittwoch des Monates um 19 Uhr statt. Wegen Corona finden die Treffen online statt.

Fotoquelle FBI Xanten