Bürgersprechstunde entfällt bis auf weiteres

Xanten. Bürgermeister Thomas Görtz führt für die Xantener Bürgerinnen und Bürger in der Regel montags eine Bürgersprechstunde in seinem Arbeitszimmer im Rathaus durch. Ergänzt werden diese durch Sprechstunden in den Xantener Ortschaften. Aus aktuellem Anlass können bis auf Weiteres die Sprechstunden leider nicht im gewohnten Rahmen stattfinden, um wegen des Coronavirus persönliche Kontakte und damit eine eventuelle Ansteckungsgefahr insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger bereits im Vorfeld zu vermeiden.



Für die nächste Sprechstunde am 22. Juni bietet der Bürgermeister zwischen 17.00 und 18.00 Uhr eine Telefonsprechstunde unter 02801/772-215 an. Gerne können die Bürgerinnen und Bürger natürlich auch per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Fragen und Anliegen schicken.