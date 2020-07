Kamp-Lintfort wählt erstmals Integrationsrat

Kamp-Lintfort. Am 13. September 2020 wird im Zuge der Kommunalwahl auch erstmalig ein Integrationsrat in Kamp-Lintfort gewählt. Rund 8.000 Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich durch die Wahl des Integrationsrates auf kommunalpolitischer Ebene in Kamp-Lintfort demokratisch einzubringen. Ziel ist es, die politische Teilhabe der Zuwanderinnen und Zuwanderer an der kommunalen Selbstverwaltung zu verbessern, so der offizielle Wortlaut der Regelung auf Landesebene.



„In Kamp-Lintfort leben deutlich über 5.000 Menschen mit einem nichtdeutschen Pass, sodass die Wahl eines Integrationsrates alleine schon deswegen durch die Gemeindeordnung des Landes NRW verpflichtend ist“, erläutert der Wahlleiter und Erste Beigeordnete Dr. Christoph Müllmann. „Insgesamt leben in unserer Stadt Menschen aus über 100 Nationen“, so Müllmann weiter. „Wünschenswert ist natürlich eine möglichst hohe Wahlbeteiligung, die dieses breite Spektrum auch widerspiegelt. Ich hoffe, dass die Eine oder der Andere über den Integrationsrat auch den Weg in die politische Arbeit einer der hiesigen Parteien findet.“ Für den Integrationsrat wahlberechtigt sind alle ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner, - die sich am Wahltag, seit mindestens einem Jahr rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, - das 16. Lebensjahr vollendet haben, und - mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben.



Diese Personen werden automatisch in das Wählerverzeichnis eingetragen und erhalten eine Wahlbenachrichtigung. Wahlberechtigt sind außerdem alle Deutschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben und ansonsten die genannten Voraussetzungen erfüllen. Diese Personen müssen jedoch ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis beantragen, wenn sie wählen wollen. Eine Kopie der Einbürgerungsurkunde ist bei Einreichung des Antrages in jedem Fall erforderlich. Der Integrationsrat der Stadt Kamp-Lintfort besteht nach der Hauptsatzung aus 15 Mitgliedern, von denen 10 Mitglieder direkt gewählt werden. Die fünf weiteren Mitglieder werden vom Rat der Stadt für die Wahlperiode bestellt. Weitere Informationen gibt es unter www.kamp-lintfort.de unter dem Suchbegriff Integrationsratswahl.