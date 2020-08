Stella Werner sagt Teilnahme an Podiumsdiskussion ab

Xanten. Die Bürgermeisterkandidatin des Wählerforums Xanten, Stella Werner teilte in einer Presseerklärung mit, dass sie nicht an den beiden bevorstehenden Podiumsdiskussionen von VdK und AAN zur Vorstellung der sechs Bewerber um das Bürgermeisteramt teilnehmen will. "Die Veranstaltungen würden "keinen politisch neutralen Verlauf garantieren. Nach meinem Selbstverständnis möchte ich den Fokus auf den direkten persönlichen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern legen.

Ich möchte mit ihnen Gespräche führen, um deren Bedarfe kennenzulernen, mit ihnen gemeinsam Projekte zu besprechen und schließlich Lösungen zu entwickeln, die dann umgesetzt werden", sagte die FoX-Kandidatin. wer sie dennoch persönlich kennenlernen möchte, hat bei einigen Terminen auf dem Markt die Gelegenheit, sich ein eigenes Bild zu machen.