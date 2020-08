Kreis Kleve. Die Landrätinnen und Landräte leiten in Nordrhein-Westfalen auch ihre jeweilige Kreispolizei-Behörde. Das ist für Bündnis 90 / Die Grünen im Kreis Kleve der Anlass, zu einem Informations- und Diskussions-Abend zu den Themen „Polizei und Innere Sicherheit“ einzuladen. Dieser findet statt am kommenden Dienstag, dem 25. August, ab 19 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer, Bury-St.-Edmunds-Straße 5, nur etwa 300 m vom Bahnhof Kevelaer entfernt. Gast ist Peter Driessen, gemeinsamer Landrats-Kandidat von SPD, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP und Freien Wählern.

Ihr Kommen zugesagt hat auch Dr. Irene Mihalic, bündnis-grüne Bundestags-Abgeordnete aus Gelsenkirchen und innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sie ist selber ausgebildete Kriminalbeamtin. An diesem Abend sollen Fragen rund um die Themen „Polizei und Innere Sicherheit“ angesprochen werden, besonders solche mit Bezug zum Kreis Kleve. Am Beispiel der meist nächtlichen Überfälle auf Geldautomaten geht es auch um die Zusammenarbeit der verschiedenen Polizei-Behörden auf deutscher sowie auf internationaler Ebene. Auch die anwesenden Gäste werden die Gelegenheit bekommen, eigene Fragen zu stellen.



Wegen der geltenden Corona-Regeln werden alle Interessierten gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und sich in die bereitliegenden Anwesenden-Listen einzutragen. Wegen der corona-bedingt begrenzten Platzzahl wird empfohlen, sich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! anzumelden.