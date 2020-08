Aktueller Informationsaustausch mit Parookaville

Die CDU besuchte zum wiederholten Mal die Vertreter der Parookaville GmbH in Weeze. Neben der Landratskandidatin Silke Gorißen, dem Bürgermeisterkandidaten Guido Gleißner war auch Stefan Rouenhoff, MdB beim Besuch anwesend. Nachdem Bernd Dicks und Georg van Wickeren ausführlich die Geschichte und auch den durch die Veranstaltungsreihen generierte Mehrwert weit über die Gemeindegrenzen hinaus anhand einer Präsentation vorgestellt haben, kam die aktuelle Situation in der Veranstaltungsbranche, immerhin die sechstgrößte in Deutschland, zur Sprache.

Hier nahm vor allem der Bundestagsabgeordnete die aktuellen Sorgen und auch Nöte aus erster Hand mit um u.a. für einen Rettungsschirm innerhalb der gesamten Veranstaltungsbranche in Berlin zu werben. Die Teilnehmer waren sich einig, gerade zum Thema Rettungsschirm und Ticketausfallversicherung im engen Kontakt zu bleiben.

Foto: CDU Weeze