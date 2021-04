FBI forciert bezahlbaren Wohnraum für Xanten

Xanten. Die FBI-Xanten setzt sich für bezahlbaren Wohnraum in Xanten ein. Das Thema wird bereits seit mehreren Jahren von der FBI kritisch betrachtet.

Trotz aller Bemühungen und auch noch zu erwartenden Maßnahmen seien die Ergebnisse nicht ausreichend, um genügend bezahlbaren Wohnraum in Xanten zur Verfügung zu stellen. Die Situation wird sich aus Sicht der FBI in den Kommenden Jahren tendenziell weiter anspannen.

Die FBI geht daher den nächsten Schritt an und fordert eine eigene Wohnungsbaugesellschaft für Xanten. Peter Hilbig: "Es geht uns darum, dass die Xantener selber nicht gezwungen sind für bezahlbaren Wohnraum den Ort zu verlassen und den steigenden Preisen für Wohnraum etwas entgegen zusetzen." Bereits das Handlungskonzept Wohnen weise einen erheblichen Bedarf an günstigem Wohnraum aus.



Dieser Bedarf steige in den zukünftigen Jahren weiter an. Zusätzlich steigen die Mietpreise. Die Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft Grafschafter könne alleine dieses Problem nicht beheben.

Die verständliche wirtschaftliche Betrachtung von Investoren führe in der Regel zu einem mehr an Eigentums- und hochpreisigen Wohnlandschaften.Anstelle Grundstücke zu vermarkten und auf Privatinvestoren zu bauen, sei es geboten, sowohl dem Bedarf auf dem Xantener Wohnungsmarkt, als auch dem Preisgefüge für bezahlbaren Wohnraum, durch eine städtische Wohnungsbaugesellschaft zu begegnen.

Ziel sei eindeutig die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Xantener in Xanten und den Ortschaften.