Ehemalige Ratsmitglieder verabschiedet

Emmerich. Bürgermeister Peter Hinze hat jetzt im Garten der Societät Emmerich zwölf ehemaligen Ratsmitglieder gedankt, die nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr nicht mehr im Gremium vertreten sind. „Mir war es wichtig, dass eine solche Verabschiedung auch einen würdigen Rahmen bekommt. Das war Corona-bedingt erst jetzt wieder möglich. Ich freue mich, dass trotz der Zeit, die nun schon wieder seit der Wahl vergangen ist, die meisten meiner Einladung gefolgt sind“, begrüßte Hinze die Anwesenden. Neben den ehemaligen Ratsmitgliedern war auch ein großer Teil der aktuellen Mitglieder des Emmericher Stadtrates vertreten.



In seiner Ansprache dankte der Bürgermeister den Frauen und Männern für ihr jahrelanges Engagement: „Sie alle sind vor Jahr und Tag in die Kommunalpolitik gegangen, um etwas zu bewegen. Sie haben Verantwortung übernommen und als Rats- und Ausschussmitglieder für den Ort gewirkt, dem Sie sich verbunden fühlen. Es verdient Respekt, viel von der eigenen Zeit, den eigenen Ideen und Kräften aufzuwenden, um bürgerschaftlich, um ehrenamtlich tätig zu sein.“



36 Jahre am Ratstisch

Ganz besonders würdigte Hinze Herbert Ulrich, der insgesamt 36 Jahre für die CDU am Ratstisch gesessen hatte: „Herbert, du warst nicht nur Ratsmitglied, sondern 31 Jahre lang stellvertretender Bürgermeister und hast in dieser Funktion sechs Bürgermeister ‚überlebt‘. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du das immer souverän und zuverlässig getan hast. Auch wenn wir am Ratstisch die ein oder andere durchaus intensive Auseinandersetzung hatten, konnte man sich danach immer wieder in die Augen schauen. Das ist eine Eigenschaft, die ich immer sehr an dir geschätzt habe.“



Zu den im vergangenen Jahr ausgeschiedenen Ratsmitgliedern zählten:

· Gerd-Wilhelm Bartels (Ratsmitglied seit 12.10.2004 – 16 Jahre)

· Markus Elbers (Ratsmitglied seit 01.10.1999 – 21 Jahre)

· Holger Klein (Ratsmitglied seit 03.11.2015 – 5 Jahre)

· Maik Leypoldt (Ratsmitglied seit 21.02.2017 – 3 Jahre)

· Marianne Lorenz (Ratsmitglied seit 01.11.1994 – 26 Jahre) · Thomas Meschkapowitz (Ratsmitglied seit 27.10.2009 – 11 Jahre)

· Gregor Reintjes (Ratsmitglied seit 18.05.2016 – 4 Jahre)

· Andrea Schaffeld (Ratsmitglied seit 17.06.2014 – 6 Jahre)

· Werner Spiegelhoff (Ratsmitglied seit 12.10.2004 – 16 Jahre)

· Werner Stevens (Ratsmitglied seit 17.06.2014 – 6 Jahre)

· Herbert Ulrich (Ratsmitglied seit 16.10.1984 – 36 Jahre)

· Fabian Wehren (Ratsmitglied seit 01.08.2019 – 1 Jahr)

