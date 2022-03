Wie ist es um die Wirtschaft im Kreis Wesel bestellt, welche Herausforderungen hat die Pandemie mit sich gebracht und was erwarten Unternehmerinnen und Unterneh-mer von einer guten Landespolitik? Mit diesen und weiteren Fragestellungen wird sich der CDU-Kreisverband Wesel im Rahmen einer politischen Mittagspause beschäftigen. In Form einer Videokonferenz stehen hierzu der Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen Industrie- und Han-delskammer (IHK), Dr. Stefan Dietzfelbinger, und der Leiter des Geschäftsbereiches Unternehmens-Service/Internatio¬nal, Geschäftsführer Jürgen Kaiser, zur Verfügung.



Der digitale Austausch, zu dem alle Interessierten aus dem Kreis Wesel herzlich ein-geladen sind, findet am Freitag, den 11. März 2022 um 12:30 Uhr statt. Als Gesprächspartner mit dabei sind auch die Landtagskandidaten der CDU aus dem Kreis Wesel: Sascha van Beek, Charlotte Quik und Julia Zupancic.

Anmeldungen nimmt die CDU-Kreisgeschäftsstelle bis spätestens zum 10.03.2022, 15 Uhr per E-Mail entgegen.