Klima Ausschuss beschließt Arbeitskreis Stadtwerke und Energiewende

Straelen. Die FDP Fraktion Straelen freut sich, dass Ihr Antrag zur Gründung eines Arbeitskreises zum Thema Stadtwerke und Energiewende vom Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit mehrheitlich {von GO/Grüne, SPD, Freie Wähler, FDP} verabschiedet wurde. Nur die CDU-Fraktion stimmte gegen den Antrag.

Die genaue Zusammensetzung des Arbeitskreises und das Budget sollen auf der nächsten Ausschusssitzung beraten werden. Aufgabe des Arbeitskreises ist vorrangig die Möglichkeiten und Chancen kommunaler nachhaltiger Energieerzeugung und Versorgung durch eigene Stadtwerke zu erarbeiten und zu evaluieren.



Wir sind der Meinung, dass die Kommune mit Hilfe eigener Stadtwerke die Energiewende selbst in die Hand nehmen muss und das Feld nicht nur privaten / externen Investoren überlassen sollte, so Roland Peffer Mitglied bei B90/Grüne und Sachkundiger Bürger der FDP Fraktion im AKUN. Die Akzeptanz für nachhaltige Energieerzeugung in der Bevölkerung ist erfahrungsgemäß höher, wenn alle davon profitieren.

Nachdem wir schon Anfang 2021 einen Antrag auf Prüfung zur Gründung eigener Stadtwerke gestellt hatten, sehen wir die Einrichtung eines Arbeitskreises zu dem Thema als überfällig an. Die Energiewende in Straelen selbstbestimmt und zum Vorteil aller Bürger durchzuführen, muss oberste Priorität haben und die Kommune sollte jetzt mutig die Weichen für die Zukunft stellen.