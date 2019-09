Offener Stammtisch der Bürgerinitiative Taubenstraße gegen (STRABS)

Dinslaken. Die Bürgerinitiative Taubenstraße lädt alle Interessenten und/oder STRABS-Betroffene, ob aktuell oder in der Zukunft, zum Stammtisch ein und bietet so die Möglichkeit eines regen Informationsaustausches (keine Rechtsberatung!) Wir informieren, debattieren und planen zukünftige Aktionen. Natürlich sind auch unsere (kommunalen) Politiker herzlichst zum Stammtisch eingeladen. Beim ersten Stammtisch wird Mirko Perković von LIMIT.Die Liberale Mitte anwesend sein.



Treffpunkt ist für alle Treffen das V-Haus (TV Jahn Hiesfeld) auf der Dorfstr.22 in 46539 Dinslaken. Der Stammtisch findet immer in der Zeit von 19:00 – 21:00 Uhr an folgenden Terminen im Jahr 2019 statt: 23.09./ 14.10./ 04.11./ 25.11. und 16.12.2019

Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich, einfach mal vorbeischauen!