Basketball-Camp in Xanten nach Weihnachten

Xanten. Während der Weihnachtsferien tut Bewegung bekanntlich auch gut und deshalb veranstalten alle Minibasketballer der Xanten Romans nach Weihnachten ein gemeinsames Basketballcamp für Mädchen und Jungen, zu dem auch alle Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren eingeladen sind, die nicht dem Verein angehören, aber auch mal das Körbe werfen ausprobieren möchten. Die kulinarische Unterstützung erfolgt durch REWE Karlen aus Xanten. Trainiert wird am Samstag, den 28.12.19 von 10.00 - 14.00 Uhr in der Turnhalle der Hagelkreuzschule in Lüttingen und am Sonntag, den 29.12.19 im Romans Dome, Turnhalle an der Landwehr im Schulzentrum Xanten.



Interessierte Kinder sind herzlichst zum unverbindlichen Schnuppern beim Basketballcamp eingeladen. Eine formlose Anmeldung per mail erfolgt beim Geschäftsführer Tim Schreurs unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!