TTC Straelen/Wachtendonk mit erfolgreichem Karnevalsspieltag

Am Straelener Karnevalswochenende hatten die Tischtennisspieler des TTC Straelen/Wachtendonk einen „Großkampftag“ zu bewältigen. Den Auftakt machte die Jugend mit vier Meisterschaftsspielen am Nachmittag.

Die 1. Jugendmannschaft machte dabei einen weiteren Schritt zu ihrem großen Ziel, mit der Meisterschaft in der Kreisliga den Aufstieg in die Bezirksklasse Düsseldorf zu schaffen. Beim 10:0-Erfolg gegen SV Forstwald 2 ließen sie den Gästen keine Chance.



Am Abend dann sorgten vier Herrenspiele für eine volle Turnhalle der Straelener Grundschule. Mit Bayer Uerdingen 3 stellte sich eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte vor. Ein Sieg war unbedingte Pflicht, was den Männern um Christian Bouten mit einem 9:2-Erfolg auch eindrucksvoll gelang. Mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 16:16 und dem Sprung von Platz 8 auf Platz 5 steht der TTC jetzt wieder in der oberen Tabellenhälfte. Nach wie vor beträgt der Abstand zur „Gefahrenzone“ aber nur zwei Punkte. Es wird bis zum Saisonschluss auf jeden Fall spannend bleiben.



Die 2. Mannschaft dagegen präsentiert sich weiter an der Tabellenspitze der 1. Herrenkreisklasse. Mit einem 9:5-Erfolg gegen die Gäste aus Mülhausen konnte der „Platz an der Sonne“ eine weitere Woche behauptet werden. Nach wie vor liefern sich die Männer von Mannschaftsführer Pascal Nabben ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Reserve des Kempener LC. Nur einen Punkt dahinter steht der TTC Schaephuysen in Lauerstellung.



Mit diesen Erfolgen wurden in der Halle also beste Voraussetzungen für gute Laune beim Straelener Karnevalsumzug geschaffen. Einmal mehr fanden sich am Sonntag Spieler und Familien beim TTC-Stand am Westwall ein, um den Akteuren des großartigen Zuges zuzujubeln.



Alle Ergebnisse des TTC-Wochenendes:

1. Jugend 18 – Forstwald II 10:0, 2. Jugend 18 – VfL Rheinhausen 5:5, 3. Jugend 18 – Falken Rheinkamp 4:6, 1. Jugend 16 – Falken Rheinkamp 6:4

1. Herren – Bayer Uerdingen III 9:2, 2. Herren – SV Mülhausen III 9:5, 3. Herren – FC RW Moers 6:9, 4. Herren – GSV Moers V 8:8