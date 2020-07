Schnuppertraining in den Ferien

Xanten-Birten. Die Jugendspielgemeinschaft Xanten/Birten bietet wieder mehrere Schnuppertrainingstage in den Sommerferien für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren an. Bis zum Ende der Sommerferien wird zwischen 17 und 18 Uhr gespielt. Am kommenden Mittwoch startet das erste Training in Birten auf dem Sportplatz. In der nächsten Woche dann in Xanten im Fürstenbergstadion. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Coronaschutzverordnung begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich. Das Training ist kostenfrei. Nähere Infos dazu unter www.tus-xanten.de. Anmeldungen an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!